CUPA ROMÂNIEI | Rezultatele înregistrate în ”16”-imi. Echipele calificate în optimile competiției Șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei s-au disputat intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate sau in funcție de televizari, la echipa care are nocturna. Din 16-imi s-au calificat 16 echipe, care vor fi grupate apoi in opt meciuri in faza optimilor de finala, tur programat sa aiba loc in jurul datei de 27 octombrie. In optimi s-au calificat unsprezece formatii de Liga I, FC Voluntari, FC U Craiova, FC Rapid, FC Arges, Chindia Targoviste, Gaz Metan Medias, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, FCSB, Dinamo, CS U Craiova, patru din liga secunda, FC Hermannstadt, Poli Timisoara, Dunarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

