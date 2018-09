Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a stabilit partidele din turul al 4-lea al Cupei Romaniei. In acesta faza intra in competitie cele 21 de echipe calificate din turul 3 si ultimele 15 cluburi din Liga 2, dupa ce primele cinci, nou-promovatele, au evoluat deja si doar trei dintre ele au trecut mai…

- O noua confruntare va avea loc pe scena fotbalistica judeteana. Dupa confruntarea din Cupa Romaniei, Minerul Baia Mare va intani ACS Fotbal Comuna Recea, in campionat. Meciul va avea loc sambata, 8 septembrie, de la ora 17:00, pe Stadionul Viorel Mateianu, intrarea fiind libera. Intrarea este libera.…

- Marti, 28 august, pe stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare s-a desfasurat partida dintre Mineru Baia Mare si ACS Fotbal Comuna Recea, contand pentru faza a treia a Cupei Romaniei la fotbal. Fotbalistii echipei din Recea s-au impus la limita, scor 1-0, in urma unui gol reusit de Viorel Chinde (89),…

- Federatia Romana de Fotbal a alcatuit programul fazei III din Cupa Romaniei. Una dintre jocurile cheie ale acestei faze este derby-ul maramuresean dintre CS Minaur Baia Mare si ACS Fotbal Comuna Recea. Partida dintre cele doua reprezentante ale Maramuresului la nivelul esalonului trei se va desfasura…

- Este weekendul debutului oficial in fotbalul amator din Alba, fiind fixate runda inaugurala in Liga a 4-a, dar și faza intai a Cupei Romaniei, faza județeana, ediția 2019-2020, competiție in care sunt angrenate 26 de echipe din al 5-lea eșalon competițional. Dar iata programul jocurilor de duminica,…

- Tragerea la sorți pentru faza a doua a Cupei Romaniei a scos-o in calea celor de la CS Minaur pe formația din județul vecin, Unirea Tașnad. Meciurile din faza a doua a Cupei Romaniei se vor disputa in 14 și 15 august, incepand cu ora 17:30. In conformitate cu formatul aprobat in sedinta Comitetului…

- Rapid București a avut parte de un debut fericit in noul sezon. Giuleștenii s-au impus pe teren propriu in fața celor de la Viitorul Domnești, fara emoții, scor 3-0. Acest meci a facut parte din turul 1 al Cupei Romaniei. Primul gol al echipei lui Constantin Schumacher a fost inscris de Marian Vlada.…

- • Tricolorul LMV Ploiești debuteaza in campionat pe terenul unei nou-promovate Petre Apostol In cadrul evenimentului „Voleiul Romanesc – prezent si viitor”, desfașurat, vineri și sambata, la Blaj, la care au participat conducatorii cluburilor de volei din Romania, s-au stabilit, printre altele, reperele…