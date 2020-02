Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre la baschet masculin, CSM Oradea, este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins duminica, in prima semifinala a Turneului Final Four, de la Cluj-Napoca, formatia Dinamo Bucuresti, cu scorul de 76-72 (34-39).In cea de-a doua semifinala se vor duela, tot duminica,…

- ​Campioana en-titre la baschet masculin, CSM Oradea, este ultima echipa calificata la Turneul Final Four al Cupei României, dupa ce a eliminat joi, în deplasare, formatia SCM Craiova, în returul sferturilor de finala ale competitiei, potrivit News.ro.CSM Oradea s-a impus cu…

- Campioana en-titre la baschet masculin, CSM Oradea, este ultima echipa calificata la Turneul Final Four al Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat joi, in deplasare, formatia SCM Craiova, in returul sferturilor de finala ale competitiei potrivit news.roCSM Oradea s-a impus cu scorul de 77-65 (40-34),…

- Echipa de baschet masculin U BT Cluj este a treia calificata la Turneul Final Four al Cupei României, desi a fost învinsa miercuri, în deplasare, de detinatoarea trofeului, CSU Sibiu, scor 78-77 (41-46), în mansa retur din sferturile competitiei, potrivit News.ro.Principalii…

- ​Echipele de baschet masculin SCM Timisoara si Dinamo Bucuresti s-au calificat, miercuri, la Turneul Final Four al Cupei României, dupa ce au eliminat în returul sferturilor de finala ale competitiei formatiile BCMU Pitesti, respectiv pe Steaua Bucuresti, potrivit News.ro. SCM Timisoara…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a invins sambata, pe teren propriu, formatia CSU Sibiu, cu scorul de 83-64 (43-34), in mansa tur din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. CSU Sibiu detine trofeul potrivit news.roPrincipalii marcatori ai meciului, la care au asistat…

- Cupa Romaniei la baschet masculin a ajuns in faza sferturilor de finala, iar conform tragerii la sorti de luni, de la sediul FRB, duelurile vor fi intre echipele SCM Timisoara – BCMU Pitesti, U BT Cluj-Napoca – CSU Sibiu, Steaua Bucuresti – Dinamo Bucuresti si SCM U Craiova – CSM Oradea, potrivit…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, liderul la zi al Ligii Nationale, o va intalni pe CSU Sibiu, detinatoarea trofeului, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, potrivit tragerii la sorti efectuate, luni, la sediul Federatiei Romane de Baschet. O alta confruntare atractiva va fi…