- Casa Fotbalului gazduiește luni, 9 noiembrie, incepand cu ora 15:30, procedura prin care vor fi stabilite duelurile din faza șaisprezecimilor de finala ale Cupei Romaniei, ediția 2020-2021. In aceasta runda vor intra in competiție și cluburile din Liga 1. In 16-imi s-au calificat si cele doua echipe…

- ASU Politehnica si-a continuat parcursul de invidiat in acest sezon al Ligii 2, cu o noua victorie pe teren propriu. Primul succes pe „Stiinta” din noua editie de campionat a venit in derby-ul local cu Ripensia, scor 2-0. In ciuda mai multor ocazii, elevii lui Octavian Benga s-au impus in cele din urma…

- Politehnica demonstreza inca o data ca este cea mai buna echipa din Banat din ultimii doi ani. „Echipa suporterilor” s-a impus cu cel mai „periculos” scor, 2-0 in fața concitadinei Ripensia, intr-un meci pe care l-a dominat. S-a pastrat și statistica partidelor directe, Politehnica fiind mult superioara…

- Marcel Pușcaș, fostul oficial al celor de la U Craiova 1948, fost fotbalist, antrenor, impresar si presedinte de club, a participat la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO.Vezi AICI toata emisiunea.Fostul director de dezvoltare regionala și comerciala din cadrul Federației Romane de Fotbal…

- Daca pana acum Ripensia a transferat jucatori straini, astazi clubul banatean a anuntat semnarea cu doi jucatori romani de perspectiva. Ripensia UVT a semnat astazi angajamente cu doi jucatori care s-au pregatit in ultimele zile cu echipa, participand si la amicalul cu Politehnica de sambata. Adrian…

- Astazi, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a programului sezonului viitor de Liga 2, care va debuta pe 29 august. Tragerea la sorți a fost efectuata conform sistemului Berger pentru 22 de echipe, din moment ce in Liga 2 exista 21 de echipe, Pandurii caștigand dreptul de a evolua in acest…

- Cele doua timisorene din Liga 2 au fost primele care au primit „bilet de ordine” la stabilirea tintarului. ASU Politehnica va debuta acasa in noul sezon, avand un meci greu cu CS Mioveni. De partea cealalta Ripensia are primul meci, „afara” pe terenul lui FC U Craiova. ASU Poli si Ripensia alterneaza…

- Tragerea la sorti a programului editiei 2020-2021 a Ligii a II-a se va desfasura, luni, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, informeaza site-ul oficial al FRF. “Casa Fotbalului gazduieste luni, 24 august, de la ora 13:00, tragerea la sorti in urma careia se va afla programul sezonului regular din…