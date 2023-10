Stiri pe aceeasi tema

- In episodul 4 din emisiunea Hello Chef sezonul 6, Roxana Blenche și Damian Draghici au gatit alaturi de Luis Gabriel o delicioasa rețeta de mici (mititei). Descopera care este secretul pentru a da un plus de savoare acestui preparat.

- Pentru aceasta zi de toamna ne-am gandit sa-ți prezentam o mancare de conopida și cartofi dulci la cuptor. Este o rețeta sanatoasa și gustoasa, pe care ar trebui sa o incerci macar o data. Tu ai mancat pana acum acest preparat gustos? Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru aceasta delicatesa, dar și…

- Daca vrei sa gatești pește, dar preferi o varianta mai sanatoasa, fara ulei, trebuie sa știi ca se poate sa pregatești o astfel de carne și fara sa adaugi un strop de grasime. Peștele este o carne care necesita mai multa atenție, mai ales daca il gatești fara ulei.

- Zacusca de vinete dupa regula 2-1-1 Bunica mea nu cantarea niciodata nimic in bucatarie, dar regula 2-1-1 este de aur cand vine vorba de zacusca. Restul ingredientelor – ”pui și tu cum iți place ție” – iar prin asta se referea la potrivirea de gust. Ea punea mereu sare, piper și foi de dafin. Eu […]

- Postul Adormirii Maicii Domnului mai are doar cateva zile pana este gata, iar romanii gatesc doar rețete de post in aceasta perioada a anului. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești astazi de post, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai…

- Roșiile și carnea de pui fac o combinație excelenta. Iata o rețeta ușoara și gustoasa, care se face rapid in bucatarie.Copanele de pui cu roșii la cuptor - Ingrediente10-12 copanele de puisare și piper, dupa gust2 kg de roșii de gradina, cat mai coapteo capațana de usturoi2 foi de dafinun carnat afumat…

- Dulceața de gutui este foarte gustoasa și preferata multora. Exista multe rețete pentru preparate de gutui și cu tot felul de ingrediente, insa cea mai gustoasa este rețeta de dulceața de gutui ca la bunica. Aflați in randurile urmatoare cum se prepara. Dulceața de gutui ca la bunica. Rețeta gustoasa…

- Foarte mulți oameni au renunțat la sucurile din comerț, lesne de ințeles de ce, și au inceput sa iși prepare acasa bauturi racoritoare. Printre acestea se regasește, binențeles, limonada. Ce sa pui in limonada ca sa fie dulce și gustoasa. Ingredientul secret, nu e vorba de zahar. Rețeta de limonada…