Partida are loc de la ora 22:00, pe Stade Pierre-Mauroy din Lille si este transmisa in direct de Orange Sport 3 si Digi Sport 2. Fata de echipa care a intalnit in ultimul meci Africa de Sud, staff-ul tehnic a operat nu mai putin de 10 schimbari in Primul XV, doar Adrian Motoc, Cristi Chirica, Gabriel Rupanu. Jason Tomane si Marius Simionescu regasindu-se din echipa care a inceput partida cu Springboks. De asemenea, trei jucatori se afla in fata debutului la Cupa Mondiala, Taliauli Sikuea si Sioeli Lama regasindu-se in formula de start, in timp ce Costel Burtila se afla pe banca de rezerve. Cel…