Cupa „Laura Rus”, spectacol total pentru o cauză nobilă CARAȘ-SEVERIN – Ediția a V-a a Cupei „Laura Rus” la fotbal a fost o reușita, iar banii obținuți din acest eveniment vor fi donați pentru o cauza nobila! La finalul turneului organizat la Sala Polivalenta din Reșița, caștigatoare a fost Academia MFC, care a trecut cu 3-0 de formația ACS Sporting Banat. In finala mica s-a impus JFF Cluj, dupa ce a invins cu 5-1 Student Sport Alba Iulia. De asemenea, intr-un meci demonstrativ, prietenele și colegele de la echipa naționala ale Laurei Rus s-au confruntat cu foști și actuali sportivi ai Reșiței, de la mai multe ramuri de sport. Din echipa Reșiței au… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

