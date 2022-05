Stiri pe aceeasi tema

- AS Viva Sport isi va desfasura activitatea la baza sportiva Oil Terminal, ca obiectiv pe viitor figurand si construirea unui teren sintetic. O noua structura sportiva s a afiliat la Asociatia Judeteana de Fotbal Constanta. Este vorba despre AS Viva Sport Constanta. Incepand cu luna iunie, ne vom deschide…

- Rusoaica Marta Silchenko, o jucatoare de golf in varsta de 17 ani, s-a intalnit in lift cu vedetele lui PSG, in frunte cu Leo Messi, Kylian Mbappe și Neymar. Cu cateva ore inainte de „Le Classique”, derby caștigat de PSG cu 2-1 contra lui Marseiile, vedetele vicecampioanei Franței au facut fericita…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Facultatea de Educatie Fizica si Sport FEFS , a organizat sambata, 16 aprilie, Crosul Universitar Ovidius 2022, informeaza prof. univ. dr. Ionel Melenco, decanul facultatii.Potrivit sursei citate, evenimentul, organizat in parteneriat cu Directia Judeteana…

- In perioada 02-03 aprilie 2020, Asociația C.S. Compas Cluj, in colaborare cu Federatia Romana de Orientare, și Asociația Judeteana de Orientare Cluj organizeaza concursul național de orientare Cupa Busola de Aur, ed. 54 și Campionatele Naționale/Campionatele Naționale Masters Semimaraton și Sprint Urban.

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, a cucerit medalia de aur in proba feminina de simplu, categoria de varsta U19, din cadrul turneului WTT Youth Contender Spa 2022 (Belgia). Sportiva antrenata de Anamaria Mirica-Sebe si-a spulberat…

- Pentru reprezentanta Romaniei in proba de schi alpin, Maria Constantin, participarea la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing a fost o experiența uimitoare, din care a invațat foarte multe. Sportiva din Predeal a terminat pe locul 45 in proba de slalom uriaș și a fost descalificata in cea de slalom,…

- Sportiva romana Andreea Grecu ocupa locul 9 in proba feminina de monobob, dupa primele doua manse, desfasurate duminica la Jocurile Olimpice de la Beijing.Grecu a fost cronometrata cu al 11 lea timp in prima mansa 1:05.56 la Yanqing si cu al optulea in mansa secunda 1:05.71 , aflandu se pe 9 din 20…

- Kamila Valieva, o patinatoare rusa de numai 15 ani, a facut senzație la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, reușind, luni, o saritura cvadrupla pe gheata olimpica, pe care a executat-o de doua ori. Ea a devenit astfel prima patinatoare din istorie care reușește o asemenea performanța pe gheata…