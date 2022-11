Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden crede ca „nu este nevoie de un nou Razboi Rece" cu China si considera ca in competitia dintre cele doua puteri mondiale poate fi evitat conflictul, relateaza CNN. Dupa prima intalnire fata in fata pe care a avut-o cu presedintele chinez, Xi Jinping, luni, la summitul…

- Nume sonore ale folclorului național participa saptamana viitoare la Festivalul național „Pana de Paun”. Evenimentul a ajuns la ediția cu numarul 13 și va cuprinde cateva momente aniversare, dar și un concurs pentru tinerii interpreți din toate zonele folclorice ale țarii. Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Centrul…

- Petrecerea miliardarilor din Bran a inceput la un restaurant renumit din zona, aflat pe locul al treilea in lume intr-un top al celor mai bune restaurante, in 2021. Departe de ochii curioșilor, in spatele unor paravane și draperii groase, invitații s-au bucurat de o petrecere in stil medieval și de…

- Radio Romania, cu producția Teatrului Național Radiofonic (TNR) Cum sa ne purtam cu clienții de Ema Stere, in regia lui Mihnea Chelaru, se afla in competiția oficiala a secțiunii Youth la prestigioasa bienala Prix Ex Aequo 2022. Concursul internațional, dedicat teatrului radiofonic pentru copii și tineret,…

- La Sf. Gheorghe a inceput concursul de preparat kurtoskalacs, din cadrul Festivalului Deliciilor Dulci. In competiție au luat startul 13 echipe din Covasna, Harghita și Mureș, care iși vor pune la incercare abilitațile de a pregati cel mai gustos colac secuiesc. Decernarea premiilor va avea loc la ora…

- Simona Halep a aflat cand va juca primul meci la US Open 2022. Competiția de pe tabloul principal incepe luni 29 august și tot atunci va intra in arena și jucatoarea de pe locul 7 WTA. Organizatorii au anunțat programul primului tur și astfel am aflat și cand vor avea meciuri celelalte patru sportive…

- A mai ramas o zi pana la deschiderea oficiala a Memorialului Mircea Dohan la handbal, o competiția destinata liceenilor și care a ajuns la cea de-a X-a ediție. Familia regretatului sportiv roman careian, Mircea Dohan, face an de an eforturi considerabile pentru susținerea unei manifestari sportive…

- Nou inființata „Liga de Tineret”- competiție care vine sa inlocuiasca fosta Liga Elitelor „U19”- a pornit la drum la finalul saptamanii trecute, iar FC Petrolul a luat un start cu dreptul, caștigand partida cu FC Botoșani. Meciul disputat, duminica, la Brazi a fost unul palpitant, cu goluri multe. Finalmente,…