- Lidl continua investițiile pe plan local prin inaugurarea a trei noi magazine pe data de 17 decembrie: unul in Alba Iulia, unul in Braila, iar cel de-al treilea in Focșani. Toate cele trei unitați dispun de stație de incarcare pentru automobilele electrice. Noul magazin Lidl din Alba Iulia este situat...…

- Patinoarul din Alba Iulia va fi deschis in 15 decembrie, odata cu ieșirea din carantina a municipiului: Ce tarife vor fi practicate Odata cu ieșirea municipiului Alba Iulia din carantina, pe data de 15 decembrie, se va da si startul bucuriei pe patinoarul de pe latura vestica a Cetații Alba... Articolul…

- In ciuda efectelor negative ale pandemiei de COVID-19, partea buna a acestui an problematic este ca a adus romanii mai aproape unii fața de ceilalți și au devenit mai solidari fața de semenii lor. Povestea Biancai și a lui Ionuț, este o poveste a unor oameni simpli cu o inima... Articolul FOTO| Indemn…

- Ziarul Unirea PROGRAMUL ZILEI de 1 DECEMBRIE 2020, la Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALA a ROMANIEI: Ceremonie militara, concerte de muzica populara și vernisaje, transmise online PROGRAMUL ZILEI de 1 DECEMBRIE 2020, la Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALA a ROMANIEI: Ceremonie militara, concerte de muzica populara…

- Ziarul Unirea FOTO| Ce parere au Andra și Denisa, doua surori de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, despre școala online. ,,In aceste zile imi lipsesc colegii” Doua surori care studiaza impreuna la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia se bucura de compania familiala…

- Ziarul Unirea VIDEO| De 1 Decembrie 2020, la Alba Iulia, in plina pandemie, FARA parada militara, spectacole in aer liber și focuri de artificii. Gabriel Pleșa: ,,In inimile comunitații, sarbatoarea va fi la fel de frumoasa” Festivitațile de la Alba Iulia din cadrul Zilei Naționale, care se sarbatorește…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Alba Iulia, orașul LIDL-urilor: Lucrarile la cel de-al treilea supermarket, pe ultima suta de metri Incet, incet, Alba Iulia se transforma in orașul LIDL-urilor: lucrarile la cel de-al treilea supermarket sunt pe ultima suta de metri, dupa deschiderea celui de-al doilea, din…

- Daca pentru majoritatea sucevenilor principalul eveniment de la finele saptamanii au fost alegerile locale, in care, prin votul lor decid cine sa fie la conducerea administrației locale și județene in urmatorii 4 ani, unii au exprimat și un altfel de vot, prin care și-au desemnat partenerii de ...