Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut cireșele pe piețele și in supermarket-urile din țara noastra, iar prețurile nu sunt intocmai scazute. Un kilogram de cireșe are un preț de-a dreptul explodat. Iata cat costa aceste fructe!

- Pe plaje se lucreaza intens. Sunt refacute terasele și restaurantele, iar administratorii pun deja șezlongurile și umbrelele pentru primii turiști care vor ajunge in weekend.In maximum doua saptamani toate cele 300 de șezlonguri vor fi montate impreuna cu umbreluțele, astfel incat turiștii sa le gaseasca…

- Prețurile la raft au explodat in ultima perioada. Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a declarat ca Guvernul a intervenit prin plafonarea prețului la energie electrica și gaze, iar aceasta masura a atenuat cheltuielile mari ale producatorilor, pentru

- Rata inflației a trecut de 10 la suta, potrivit Institutului Național de Statistica. Astfel, cu cifrele oficiale, eliminam orice speculație cu privire la scumpiri: nu, nu vedem noi dublu, ci este o dublare a prețurilor in ultimele 12 luni. Rata inflației nu a mai atins doua cifre din 2004, adica de…

- Sezonul cald vine cu pași repezi, la fel și mini-vacanța de Paște sau de 1 Mai, iar romanii au inceput sa-și faca rezervare la hotelurile din Mama sau Vama Veche, doua dintre cele mai ocupate stațiuni. Prețuri mari pentru un sejur la malul marii Paștele Ortodox cade pe 24 aprilie anul acesta, cu un…

- Cat costa suprafețele mari de teren arabil in Romania. Numarul de tranzacții a explodat, dar prețurile raman mult sub cele din UE De la inceputul acestui an s-au scos la vanzare la nivel național 17 loturi mari de teren arabil și pașune cu o suprafața mai mare de 30 de hectare, in total 820 de hectare…

- Prețurile apartamentelor din municipiul Cluj-Napoca bat recordurile naționale in imobiliare. In zona zero, din buricul targului, un apartament cu o camera intr-o cladire veche poate ajunge pana la 145.000 de euro.

- Mircea Dinescu deține un restaurant in Capitala, ”Lacrimi și sfinți”, unde romanii se pot delecta cu bucate tradiționale și nu numai. Prețurile, insa, sunt destul de piperate. In ultimii ani, din ce in ce mai multe vedete s-au reorientat și au decis sa se implice in domeniul Horeca. Numeroase restaurante…