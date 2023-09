Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția PSD-PNL vrea sa taxeze mai mult companiile mari, așa-numita taxa pe multinaționale. Fața de varianta anunțata inițial, acum au o alta idee, conform noului Draft privind creșterile de taxe obținut de HotNews.ro.

- Impunerea unor masuri fiscale, de magnitudinea celor vehiculate, intr-un termen atat de scurt și la mijlocul anului fiscal, risca sa genereze noi dezechilibre la nivelul economiei, arata un comunicat al Coaliției pentru dezvoltarea Romaniei, remis HotNews vineri la pranz.

- Guvernul de la Viena nu da inapoi și spune raspicat: nicio extindere a Schengen pe termen nedefinit. In același timp, reprezentanții Coaliției inca spera ca sub președinția spaniola a Consiliului UE ar putea avea loc accederea.

- Radu Oprea, ministrul Economiei, a spus ca nu ințelege rațiunea din spatele cotei de TVA de 5% aplicate la ambarcațiunile de lux, o propunere venita din partea Coaliției. El a adaugat ca aceasta masura nu aduce niciun beneficiu majoritații romanilor, care caștiga salariul minim pe economie. „Nu am informații…

- ​Pe masa Coaliției, liberalii au facut cateva propuneri pe zona de fiscalitate menite sa aduca bani la bugetul de stat. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca masurile au fost discutate in ședința Coaliției de luni, in prima lectura, fara a fi luata o decizie. Discuțiile au loc in contextul…

- Posibilitatea ca trupele rusești sa insceneze un „accident” la Centrala Nucleara Zaporojie (ZNPP) este redusa, spune Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) , care subliniaza ca posibilitatea nu poate fi totuși exclusa și analizeaza care ar fi efectele, in special asupra campului de lupta, ale unei…

- Tema „gaurii de la bugetul de stat” revine. Ministrul liberal de Finanțe a anunțat ca s-ar fi dublat. Marcel Boloș a declarat joi ca gaura de la buget este de 37 de miliarde de lei. Planul este analizat in aceste zile in coaliție și se va veni cu modificari substanțiale inclusiv cand vine vorba de taxele…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marți, 13 iunie, premierul Romaniei de președintele Klaus Iohannis. El este al cincilea premier PSD numit de actualul președinte in timpul celor doua mandate la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a anunțat noul premier facind un elogiu al Coaliției PSD-PNL. „Coaliția…