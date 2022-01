Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce de zece ani nu s-a mai dat drumul la unitati noi de producere a energiei electrice in Romania, acum, prioritatea numarul unu pentru autoritați a devenit crearea unor astfel de capacitați. Un prim pas in acest sens constituie lansarea unor apeluri de proiecte pentru capacitati noi, in luna martie,…

- Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia este asteptat sa fie aprobat de Comisia Europeana in luna ianuarie 2022, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Ne asteptam ca in cursul lunii ianuarie sa primim un raspuns favorabil de la Comisia Europeana privind restructurarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Craiova, ca ordonanta de urgenta prin care microintreprinderile cu cifra de afaceri intre 500.000 de euro si 1 milion de euro vor fi impozitate cu 16% pe profit si nu cu 1% pe venit, cum este acum, va fi adoptata vineri. “A fost o propunere sustinuta de catre…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a primit cereri de avize de la mai mulți investitori care vor sa construiasca instalatii de productie si stocare de hidrogen, a declarat Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele institutiei. “Sunt semnale ca investitori in proiecte de producere a energiei…

- Romania a importat, in primele noua luni din 2021, o cantitate de titei de peste 5,189 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 212.400 tep (4,3%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020. Productia de titei s-a ridicat la aproape 2,34 milioane tep, fiind cu 4,4% (106.500 tep)…

- Analiza KEYSFIN: Care este evoluția companiilor in primele 9 luni din 2021. Mai multe companii noi dar și mai multe insolvențe, suspendari, radieri și dizolvari. Potrivit ultimei ediții a raportului KeysFin Macro Update, mediul de afaceri romanesc ramane in continuare incert, ca urmare a impactului…

- USR a inclus in programul de guvernare 12 masuri in sectorul energetic, printre care eliminarea monopolului OPCOM pe piata bursiera de tranzactionare a energiei electrice, deblocarea investitiilor in exploatarea zacamintelor de gaze de mare adancime din Marea Neagra si dezvoltarea sectorului nuclear.…