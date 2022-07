Ministrul Agriculturii Petre Daea incearca sa il determine pe ministrul Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, sa susțina la Bruxelles introducerea irigațiilor in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Iar cea mai buna metoda sa-l convinga ca in Romania exista instalații moderne de irigat a fost sa-l scoata pe teren. Nu de alta, dar foarte multe voci din agribusiness-ul romanesc s-au plans in ultima vreme ca soluțiile propuse de minstrul Daea sunt de pe vreme comuniștilor, cu mult depașite pentru timpurile actuale. „Nu este vorba de un concept invechit”, a venit…