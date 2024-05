Acţiunile Salesforce au scăzut joi cu 20%, având cea mai slabă evoluţie într-o singură zi din 2004 Cea mai proasta zi de tranzactionare inregistrata vreodata de actiunile Slesforce este 4 iulie 2004, cand actiunile au scazut cu 27% la doar cateva zile dupa ce compania a devenit publica. Joi, compania a publicat previziuni financiare usor mai slabe decat erau asteptarile. Furnizorul de software in cloud a declarat ca veniturile pentru perioada raportata au crescut cu 11%, pana la 9,13 miliarde de dolari, ceea ce a fost aproape de cele 9,17 miliarde de dolari asteptate de analisti, potrivit LSEG. Salesforce se asteapta la un castig pe actiune ajustat pentru trimestrul al doilea de 2,34 pana la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

