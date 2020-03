Cum vrea Cehia să intre în clubul select al țărilor în care trenurile circulă cu 200 km/h Cehia are multe lucruri pe care noi nu le avem la capitolul cai ferate: o gara moderna în capitala, trenuri Pendolino, porțiuni extinse cu viteze de peste 150 km/h și proiecte de modernizare care chiar s-au realizat. Cehia a crescut vitezele pe câteva magistrale în ultimii 10 ani, a modernizat și liniile din jurul capitalei, are legaturi internaționale bune și acum cauta soluții pentru a duce viteza spre 200 km/h pe câteva porțiuni. Mai jos puteți citi și despre planurile pentru construcția unor linii de mare viteza într-o țara care a facut multe progrese.



