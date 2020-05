Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Boiko Borissov a anunțat ca Bulgaria intentioneaza sa reduca Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si cantine la 9%, de la 20%, incepand cu anul 2021, pentru a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus, transmite Reuters, citata de agerpres.…

- Mai multi constructori auto germani, printre care Volkswagen si Mercedes-Benz, vor relua saptamana viitoare productia la unele uzine din Germania, dupa ce autoritatile de la Berlin au relaxat restrictiile destinate limitarii raspandirii coronavirusului, transmite Reuters.Cancelarul Angela…

- Continental AG si-a retras previziunile privind rezultatele financiare din acest an, dupa ce masurile de izolare adoptate de Guvernul german pentru a stopa extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19) au fortat grupul sa inchida peste 40% din unitatile sale de productie la nivel global, transmit…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a anuntat duminica, la televiziunea nationala, ca impune un veto partial la legea ce instituie starea de urgenta in contextul epidemiei de COVID-19, afirmand ca unele dintre masuri vor genera mai multe probleme decat solutii, transmit Reuters si BTA preluat de agerpres.Vezi…

- Biserica Ortodoxa din Bulgaria a indemnat sambata credinciosii sa nu vina la biserici, ci sa se roage acasa in contexul inaspririi masurilor destinate stavilirii propagarii coronavirusului, informeaza Reuters, titreaza Agerpres. Bulgaria a interzis accesul in parcuri si locuri de joaca precum si calatoriile…

- Gest de lolidaritate cu cadrele medicale care lupta impotriva noului coronavirus, in Bulgaria. Mii de bulgari au iesit duminica seara la balcoane pentru a aplauda cadrele medicale aflate in prima linie a luptei impotriva noului coronavirus, in semn de unitate si solidaritate, informeaza luni Reuters.…