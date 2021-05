Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor COVID in ultimele 14 zile ”dicteaza„ scenariul in care școlile iși desfașoara cursurile. De maine, elevii a 10 școli merg la clasa. Din alte trei, unii vor face cursuri online. Odata cu reinceperea cursurilor școlare, dupa vacanța prelungita de primavara, se funcționeaza dupa doua…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința extraordinara, in sistem online, fiind aprobate scenariile pentru organizarea și desfașurarea cursurilor in unitațile de invațamant preuniversitar. Anunțul a fost facut de catre prefectul județului, Vlad-Emanuel Duruș, președintele…

- In baza Ordinului comun nr. 3755/560/29.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului 3235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.…

- In urma Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 18 de astazi, 27.03.2021, privind actualizarea scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar din Județul Valcea in condiții de siguranța epidemiologica, cat și a ordinului comun nr. 3515/393/23.03.2021 al Ministerului…

- Prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant se realizeaza, dupa urmatoarele scenarii: Scenariul 1 (VERDE) Participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie Incidența…

- Prefectul județului Hunedoara, Calin Petru Marian, a convocat astazi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care a aprobat Hotararea nr. 33, privind scenariile de funcționare pentru instituțiile de invațamant din județul Hunedoara. Prevederile Hotararii nr. 33 din 05.03.2021 a C.J.S.U.…

- In urma Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 9 de vineri, 05.03.2021, privind actualizarea scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar din Județul Valcea in condiții de siguranța epidemiologica, avem urmatoarea situație: Scenariul 1: 239 unitați școlare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Valcea a anunțat scenariile de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar din județ. Avem urmatoarea situație in unitațile de invațamant: Scenariul 1: 239 unitați școlare Acest scenariu presupune participarea zilnica a tuturor prescolarilor si…