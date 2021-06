Luni, 21 iunie, in a doua zi de Rusalii, autobuzele și troleibuzele URBIS vor funcționa la program redus, dat fiind faptul ca aceasta zi este libera de stat. ”In data de 21.06.2021 (a doua zi de Rusalii) autobuzele și troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de sambata”, anunța SC URBIS, pe site-ul oficial. Programul de pe fiecare traseu poate fi vizualizat AICI . Vlad HERMAN The post Cum vor circula autobuzele și troleibuzele URBIS in a doua zi de Rusalii appeared first on ZiarMM .