Dănuț Lupu, reacție după condamnare: Nu am omorât pe nimeni

update: “Până la urma urmei, nu am omorât pe nimeni, nu am furat bani, nu m-au prins drogat, nu m-au prins băut. Astea sunt legile în România, nu avem ce face. Eu le respect, dacă ei au considerat că sunt un pericol public nu am ce să fac“, a declarat fostul fitbalist Dănuț… [citeste mai departe]