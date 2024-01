Cum va reacționa piața gazelor după eliminarea plafoanelor / Recomandările Consiliului Concurenței Consiliul Concurenței considera ca trebuie impuse reguli mai stricte furnizorilor de gaze, in contextul in care piața va redeveni libera, odata cu depașirea crizei energetice și eliminarea schemei de plafonare - compensare a prețurilor, valabila pana in martie 2025. Astfel, Consiliul Concurenței tranmite o serie de recomandari, precum impunerea unui contract standard de furnizare a gazelor naturale. Consiliul Concurenței considera ca trebuie impuse reguli mai stricte furnizorilor de gaze, in contextul in care piața va redeveni libera, odata cu depașirea crizei energetice și eliminarea schemei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Dereglementarea pietei de furnizare de gaze naturale pentru clientii casnici, inceputa in vara lui 2020, a condus la aparitia unor oferte atractive pentru clientii romani, atat din perspectiva preturilor reduse, cat si din cea a pachetelor oferite (oferte combinate pentru gaze naturale, energie electrica,…

- Guvernul a insistat sa mențina plafoanele la energia electrica și gaze naturale in forma stabilita in primavara lui 2022, in plina criza energetica, deși era evident ca nivelul acestora nu mai are nicio legatura cu evoluția prețurilor din ultima perioada. Pe piețele spot internaționale, prețurile la…

- Asociația Energia Inteligenta solicita dezvoltarea de urgența a unei Strategii Post Plafonare a Prețului, pentru a se evita creșterea prețului gazelor in facturile romanilor, dupa perioada de plafonare. Protejarea consumatorilor de gaze naturale in anul 2022 a determinat aprobarea in Romania a unei…

- Ultimii 3 ani piața de gaze naturale a trecut prin multiple crize și a suferit de o volatilitate mare in ceea ce privește prețul de achiziție al gazelor naturale. O concluzie importanta care se poate desprinde este faptul ca prețul gazelor naturale din Ro

- „Indiferent de nota negativa data de Comunitatea Energetica actiunilor Republicii Moldova privind implementarea legislatiei energetice europene (Pachetul Energetic III), compania Nordgaz Furnizare crede in viitorul european al Moldovei si al pietei autohtone a gazelor naturale si depune maximum de eforturi…

- De curand, Eurostat a prezentat ca prețul in semestrul I 2023 fața de perioada similara din anul 2022 a crescut cu 77% pentru electricitate (locul 3 in Europa) și de 134% la gazele naturale (locul 2 in Europa). Institutul Național de Statistica a informat, in cursul zilei de ieri, documentul Evoluția…

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, susține ca, in legatura cu ultimele declarații ale reprezentanților companiilor private furnizoare de gaze naturale, SA Moldovagaz va face apel la Agenția Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) și la Consiliul Concurenței sa investigheze „aceste acțiuni de manipulare…

- Razboiul dintre Israel si Hamas ar putea avea un impact semnificativ asupra cresterii economice si a inflatiei din Zona Euro, daca presiunile asupra pretului energiei nu vor fi tinute sub control, potrivit bancii americane Goldman Sachs, transmite CNBC.