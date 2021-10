Cum vă puteți crește imunitatea: Trei moduri simple pentru a fi pregătiți de sezonul rece Cum va puteți crește imunitatea: Trei moduri simple pentru a fi pregatiți de sezonul rece Cum va puteți crește imunitatea: Trei moduri simple pentru a fi pregatiți de sezonul rece Deși suntem inca in anotimpul toamnei, iarna cu temperaturile negative este din ce in ce mai aproape și organismul are nevoie de „intariri” pentru a fi pregatit de sezonul rece. Iata trei metode simple a imbunatați sistemul imunitar: Suplimente de vitamine. Suplimentele pot juca un rol important in susținerea sistemului nostru imunitar. Vitamina D Vitamina D este un nutrient cu adevarat important, deoarece contribuie… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

