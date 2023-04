Cum va fi vremea pe 1 mai 2023, de Ziua Muncii. Meteorologii au facut anuntul Meteorologii ne aduc vesti proaste. In urmatoarele patru saptamani temperaturile vor fi mai scazute decat cele specifice perioadei. Si nu doar atat. Potrivti anuntului facut de ANM, nu scapam nici de ploi. Saptamana 24 aprilie 1 maiValorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica negativa usor mai accentuata in regiunile vestice si nord vestice.Regimul pluviometric va fi excedentar in toate regiunile, dar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

