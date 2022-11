Stiri pe aceeasi tema

- Prima luna de iarna incepe cu temperaturi maxime care se vor incadra intre 0 grade la munte si 8 grade in Oltenia si cu precipitatii in crestere.In Banat, de la valori termice in jurul normelor climatologice in prima zi, se va ajunge la o vreme calda pentru aceasta data pe 23 noiembrie, cand la nivelul…

- Prognoza meteo – ANM pentru perioada 17 – 30 octombrie in BanatIntervalul va debuta cu valori termice diurne peste normele climatologice, respectiv o medie a temperaturilor de 20…21 de grade, apoi in 20 și 21 octombrie scaderea de temperatura va fi semnificativa, pana la o medie regionala de 14 grade.…

- Vremea se va raci semnificativ catre sfarsitul acestei saptamani, insa dupa 22 octombrie si pana la finele lunii octombrie se va incalzi in majoritatea regiunilor, reiese din prognoza publicata, ieri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. In Muntenia, vremea va deveni…

- Vremea va fi in general calda in majoritatea regiunilor, incepand cu 22 octombrie si pana la sfarșitul lunii, iar in multe zone se vor inregistra temperaturi maxime de 20 de grade. Sunt prognozate și ploi, in special dupa 23 octombrie, au anunțat luni meteorologii, care au publicat prognoza meteo pentru…

- Vremea se va menține calda pana la finalul lunii septembrie, urmand ca de la inceputul saptamanii viitoare temperaturile sa scada in toata țara. Meteorologii au transmis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, pentru toate regiunile țarii. Potrivit acestora, temperaturile vor fi de toamna blanda.…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Pe arii extinse se vor semnala ploi si cu caracter de aversa, insotite izolat de descarcari electrice. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse…

- Vremea prognozata pana pe 25 septembrie va fi oscilanta, cu perioade in care temperaturile vor fi apropiate de cele normale, dar si cu episoade de racire și incalzire. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in zilele de 17 și 18 septembrie.