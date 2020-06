Stiri pe aceeasi tema

- Președintele țarii, Igor Dodon, susține ca Moldova va putea evita o criza bugetara daca Guvernul va ramine in funcție. Șeful statului a declarat, in cadrul unei emisiuni la NTV Moldova, ca menținerea stabilitații bugetare va fi posibila și datorita creditului pe care Guvernul de la Chișinau il va renegocia…

- Lucratorii din sistemul medical ar putea primi salarii majorate incepand din toamna. Acest lucru s-ar putea intampla in etape, iar Guvernul urmeaza sa pregateasca un proiect de lege. Asta, dar si alte promisiuni matinale au fost facute azi dimineata de presedintele Igor Dodon.

- CHIȘINAU, 19 mai – Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, considera ca organizarea alegerilor parlamentare anticipate concomitent cu alegerile prezidențiale ar putea fi o soluție reala pentru țara in cazul in care nu va mai exista o majoritate parlamentara. Declarațiile au fost facute in aceasta…

- Președintele țarii, Igor Dodon, a convocat o intrevedere de lucru cu conducatorii asociațiilor din domeniul turismului și HoReCa. Discuțiile s-au axat pe efectele pandemiei asupra turismului și afacerilor din domeniul hotelurilor și al restaurantelor. Șeful statului a menționat ca pentru restabilirea…

- Mitropolitul Chișinaului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele sau Nicolae Cantarean, are cetațenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018, lui Nicolae Cantarean i s-a acordat Premiul de Stat al Federației Ruse. Înalta…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Criza generata de raspandirea noului coronavirus nu este singura problema cu care se confrunta Moldova in acest an. Aceasta se suprapune peste o seceta severa prelungita, care ar putea avea efecte negative de durata. Producatorii agricoli trag deja un semnal de alarma,…

- CHIȘINAU, 22 apr. – Sputnik. Șeful statului, Igor Dodon, a declarat dupa ședința Centrului Unic de Comanda privind gestionarea crizei COVID-19 ca in urmatoarea perioada urmeaza sa aiba mai multe intalniri cu reprezentanții mediului de afaceri. © Sputnik / Miroslav Rotari Noi masuri pentru susținerea…

- Igor Dodon exclude faptul ca funcția de prim-ministru al Republicii Moldova ar putea reveni Partidului Democrat, dupa alegerile prezidențiale. Asta in contextul in care acordul de coaliție semnat de PD și PSRM prevede ca dupa scrutinul care ar urma sa aiba loc in toamna, democraților le va reveni conducerea…