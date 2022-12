Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a prezentat proiectul unei noi scoli, cu 50 de clase si 1.250 de elevi, ce va fi construita in Cartierul Nufarul, printr-o investitie de peste 99 milioane de lei. Sediul școlii va fi unul futurist, dupa cum arata proiectul prezentat de oficialul bihorean. Primarul a explicat ca miza municipalitații este de a pastra invațamantul intr-un singur schimb. „Avem din ce in ce mai mult un deficit de clase in invatamantul oradean si trebuie sa gasim solutii pentru a nu ajunge ca elevii sa invete in doua schimburi. De altfel, suntem printre putinele orase din…