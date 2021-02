Cum va arata economia Romaniei in 2021-2024: Salariul mediu net: 3.323 de lei si somaj foarte scazut In economia Romaniei va curge lapte si miere din 2021 pana in 2024, daca ar fi sa ne luam dupa estimarile pe care Guvernul le-a facut in Raportul de buget pentru 2021.

Astfel ca, din punct de vedere al salariului mediu net, acesta va fi de 3323 de lei, iar pe brut va ajunge la 5380 de lei, in 2021.



Mai mult, pentru 2024, salariul mediu net va creste la 4025 de lei, iar cel brut va ajunge la 6515 lei, cu 500 de lei mai mic decat ce estimau mai toate partidele in programele de guvernare pentru 2024.



Cresc si preturile



Odata cu aceste majorari de salarii vor creste

Sursa articol si foto: business24.ro

