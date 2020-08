Copiii in varsta de 12 ani si peste ar trebui sa poarte masca in aceleasi conditii ca adultii pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, este recomandarea facuta de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). OMS recomanda portul mastii copiilor de 12 ani si peste in aceleasi conditii ca adultii, in special atunci cand nu pot […]