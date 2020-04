Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Israelului a ordonat, duminica seara, inghetarea supravegherii pe telefoanele mobile de catre serviciul de securitate interna Shin Bet a persoanelor contaminate cu noul tip de coronavirus, suspendand legislatia ce ar permite utilizarea limitata a acestei urmariri, informeaza luni dpa,…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus ar putea fi cu 60% mai mare decat cel raportat in statisticile oficiale, potrivit unei analize realizate de Financial Times, care a cuprins date din 14 zone. Datele oficiale pentru zonele cercetate arata ca sunt cu 122.000 mai multe decese fața de ”normalul”…

- Vești bune la inceput de saptamana! Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud transmite ca aproape toate cadrele medicale infectate cu coronavirus s-au vindecat. Inceputul saptamanii vine cu vești bune! Printre cele 116 cazuri confirmate de COVID-19 se afla și cinci cadre medicale – trei medici și doi…

- Trei ingrijitoare si trei rezidenti de la Caminul de batrani ”Dumbrava minunata” din Brasov sunt internati in spital, fiind confirmati cu coronavirus, un alt rezident, o femeie de 91 de ani confirmata pozitiv la COVID-19, decedand in urma cu doua zile, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de…

- Institutul National de Sanatate Publica a facut o analiza a cazurilor confirmate cu Covid 19 pana la data de 5 aprilie. Foarte interesant, potrivit raportului intocmit, s a constatat ca, desi sunt mai multe femei decat barbati infectate cu Coronavirus, in ce priveste decesele inregistrate, numarul barbatilor…

- Platforma Worldometer, care furnizeaza statistici in timp real, arata totalul deceselor la nivel mondial, de la inceputul acestui an, din diverse cauze și afecțiuni. Potrivit statisticii, numaru deceselor provocate de virusul COVID-19 este cel mai mic, sub numarul deceselor provocate de gripa sezoniera. …

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…