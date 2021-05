Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii turce l-au arestat în strainatate si repatriat pe un nepot al predicatorului Fethullah Gülen, acuzat de presedintele Recep Tayyip Erdogan ca ar fi orchestrat puciul esuat din iulie 2016 împotriva sa, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Potrivit agentiei…

- Serviciile de informatii turce l-au arestat in strainatate si repatriat pe un nepot al predicatorului Fethullah Gulen, acuzat de presedintele Recep Tayyip Erdogan ca ar fi orchestrat puciul esuat din iulie 2016 impotriva sa, informeaza AFP, citand presa turca de luni. Potrivit agentiei Anadolu, Selahaddin…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, l-a convocat simbata pe ambasadorul american pentru a protesta, a transmis agentia oficiala de stiri, Anadolu. Turcia "nu are lectii de primit de la nimeni cu privire la istoria sa", declarase el anterior. {{517059}}La rindul sau, premierul armean, Nikol…

- "Minciuni" și "tradare": președintele turc Recep Tayyip Erdogan a aparat, miercuri, utilizarea de catre Banca Centrala a rezervelor sale în valuta pentru a sprijini economia, respingând întrebarile din partea opoziției care solicita tragerea la raspundere, potrivit…

- SUA au renunțat la intenția de a desfașura doua nave de razboi in Marea Neagra, deși cerusera deja Turciei permisiunea de a traversa stramtorile, potrivit Reuters. Presa din Turcia, citata de Reuters, susține ca ambasada SUA la Ankara a informat saptamana trecuta ministerul de Externe al Turciei cu…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru un "nou impuls" in relatiile cu Turcia, afirma presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele Consiliului European, Charles Michel, cere Administratiei Recep Erdogan respectarea drepturilor fundamentale, noteaza Mediafax.…

- Politia turca a arestat trei oficiali din conduceri locale ale Partidului Democratic al Poporului (HDP), sustinator al drepturilor kurzilor, anunta vineri presa din Turcia, dupa inceperea unui proces pentru desfiintarea acestei formatiuni politice, potrivit AGERPRES. Un procuror a intentat…

- In aceeași zi in care secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat ingrijorat de comportamentul Turciei in cadrul Aliaței, presa turca a raportat ca Ankara tocmai a trimis o nota diplomatica catre Grecia, Uniunea Europeana, precum și catre Israel, avertizandu-le asupra oricarei activitați…