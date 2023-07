Stiri pe aceeasi tema

- Ploi torențiale, furtuni și grindina. Este tabloul in majoritatea zonelor de munte, pana luni dimineața. Meteorologii au emis și un cod portocaliu pentru intreg arcul carpatic, iar salvamonistii atrag atenția turiștilor sa fie prudenți și sa nu se aventureze neechipați.

- Perioada de vara care corespunde concediilor și vacanțelor este una prolifica și pentru hoți. Aceștia iși fixeaza țintele dupa ce le analizeaza, iar perioada in care proprietarii sunt plecați de acasa sunt cele mai bine pentru ca ei sa acționeze.

- Șerban Copoț a trecut prin clipe de groaza in județul Harghita. Vremea i-a dat batai de cap prezentatorului și copiilor care se aflau in tabara. O furtuna puternica a facut prapad in zona și i-a lasat fara apa și electricitate timp de cateva ore.

- Majoritatea regiunilor din țara sunt marcate de fenomene meteorologice specifice instabilitații atmosferice. Au fost anunțate furtuni, vijelii, descarcari electrice și grindina. Tu știi cum trebuie sa procedezi daca ești pe strada și fulgera? Iata cum sa te protejezi! Ce faci daca ești pe strada și…

- Meteorologii au emis joi, 13 iulie, o avertizare de tip now costing de cod rosu de furtuna pentru localitatea Aninoasa din Hunedoara, unde va ploua torential, iar vantul va sufla cu peste 90 km/h.In Aninoasa va fi grindina de dimensiuni mari, frecvente descarcari electrice, vijelie puternica, cu rafale…

- Imagini spectaculoase pot fi admirate de cei care ajung pe crestele montane ale Parangului. hododendronul a pus stapanire pe pașunile albine din munții Parang. Lunile de vara iunie și iulie sunt ideale pentru turiștii care vor sa admire minunatele flori care acopera pajiștile. Rododendronul…

- Doi turisti au fost salvati de jandarmi dupa ce s-au ratacit in zona Carpatilor de curbura, in preajma statiunii balneare Sarata Monteoru, actiunile desfasurandu-se cu dificultate din pricina vremii nefavorabile, dar si ca urmare a prezentei ursilor. Citește și: Scandal la un ștrand din Pitești. Un…

- Meteorologii au emis o noua avertizare sambata, valabila pana la ora 23. Aceștia anunța ca perioadele de instabilitate atmosferica se vor manifesta prin averse torențiale,... The post Codul Galben de furtuna, extins pana sambata seara in aproape toata țara. In județul Arad, doar in zonele de deal și…