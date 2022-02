Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, de la ora 21:30, incepe al treilea sezon „Imperiul Leilor”, unde antreprenori ambițioși iși scot toți așii din maneca pentru a obține finanțare din partea marilor investitori Dan Șucu, Dr. Wargha Enayati, Cristina Batlan, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu. La doar 23 de ani, Sebastian…

- Dan Șucu, investitor la „Imperiul Leilor”, emisiunea ce va incepe la PRO TV miercuri, 9 februarie, a vorbit despre secretele succesului in afaceri. In ce și-ar dori acesta sa investeasca in prezent. Cel de-al treilea sezon „Imperiul Leilor” incepe miercuri, 9 februarie, de la ora 21:30, la PRO TV. Cinci…

- Așteptarea a luat sfarșit! S-a aflat cand incepe „Imperiul Leilor”, sezonul 3, la Pro TV. Cei cinci mari antreprenori sunt pregatiți sa investeasca bani in afaceri puternice și inovatoare. „Imperiul Leilor” este show-ul de televiziune care le ofera antreprenorilor o șanșa unica in viața: sa-și vada…

- Cel mai iubit serial din Romania, Las Fierbinți, se intoarce cu noi episoade intr-o porție dubla. Din 9 februarie, in fiecare miercuri și joi, de la ora 20:30, telespectatorii au parte de intamplari amuzante, situații neprevazute și adevarate lecții, prezentate in stilul caracteristic personajelor din…

- Ajuns milionar in dolari inainte de 22 de ani, Sebastian Dobrincu recunoaște: ”Nici nu am terminat liceul!” Puștiul unul dintre cei mai tineri milionari din Silicon Valley, a carui imagine a devenit sinonima cu succesul in IT s-a reintors in țara unde a fost cooptat in echipa de investitori ”Imperiul…

- Dragoș Petrescu e unul dintre cei cinci investitori de la „Imperiul Leilor”, sezonul 3, la Pro TV. Cunoscutul om de afaceri a acordat un interviu pentru protv.ro, in care a povestit despre afacerile in care iși dorește sa investeasca bani, dar și ce parere are despre cel mai tanar Leu, despre Sebastian…

- Ce plan are Cristina Batlan de la „Imperiul Leilor” pentru acest an și in ce afacere vrea sa investeasca bani. Emisiunea „Imperiul Leilor” iși deschide porțile, astfel ca oameni de afaceri precum Dan Șucu, dr. Wargha Enayati, Cristina Batlan, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu sint investitorii sezonului…

- „Imperiul Leilor” iși deschide porțile. Dan Șucu, dr. Wargha Enayati, Cristina Batlan, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu sunt investitorii sezonului 3. Despre afacerile in care iși dorește sa investeasca bani, Cristina Batlan a vorbit pentru protv.ro. „Dupa participarea mea in primul sezon, ma aștept…