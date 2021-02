Cum te poți înscrie la ANTENORII DE HITURI Fere și Liza ii provoaca pe artiștii fresh! Afla in doar 15 minute daca ești de radio sau nu. Suntem aici pentru urmatorul val de artiști așa ca daca ai o piesa sau visezi sa fii in topuri, Fere și Liza te arunca in music battle of new comers, in fiecare miercuri. Cum? Trimite piesa cu care vrei sa participi in formularul... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

- NANE este artistul care a scos cea mai multa muzica in inceputul asta de an. Dupa „SORRY NOT SORRY”, artistul a mai venit cu o piesa, la doar 3 zile distanța. Aceasta este o colaborare intre NANE și LU-K BEATS, se numește „ECSTASY” și are in mai puțin de 24 de ore aproape 100 de... View Article

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de „look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si... View…

- Dupa Inoata Cheluțu, știu ce vei fredona in urmatoarea perioada. Cel mai cunoscut caine din online, CHELUTU, lanseaza o noua piesa alaturi de Dorian Popa, stapanul sau. „Chelutu cu Bradutu” este piesa pe care cei doi ni-o aduc in prag de sarbatori. Dorian Popa revine cu o melodie dedicata sarbatorilor,…

- Feli lanseaza „Vantul bate”, o piesa despre iubirea și familia ei de astazi, care poate fi oglinda tuturor poveștilor de dragoste traite de orice indragostit implinit. Cea de-a opta felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, „Vantul bate” a fost compusa de Feli, la studiourile HaHaHa Production, intr-o…

- La finalul fiecarei saptamani, va aduc o piesa cool, o piesa care sa ne bage in weekend mood. ThatSong-ul de azi vine de la Iann Dior. A fost lansata in urma cu o saptamana și este o piesa despre cum dragostea poate parea uneori ca nu e facuta pentru oricine. Mesajul lui Iann Dior este... View Article

- “Songbook for Christmas” este o colecție de piese festive lansate anterior, dedicate celei mai frumoase perioade din an. EP-ul conține șase piese, lansate de Ellie Goulding de-a lungul carierei. De la coverul de Craciun pentru piesa “Your Song” (Elton John), la piesa “The Writer” a lui Ellie Goulding,…

- Am dat un throwback pana in momentul in care tata dansa in discoteca pe piesa asta și cu siguranța toata lumea era in extaz. Lansata in 1983 piesa asta este un boom de energie reincarcabila și refolosibila dupa parerea mea. E foarte greu sa zici ca este o piesa nasoala, iar daca nu simți ceva... View…

- Nu credem ca mai trebuie sa facem prezentarile. Pe Andia o știți deja de pe „Slabiciuni” sau „Salcamii”, iar pe Spike, well, de pe vreo cateva albume, zeci de piese, știți voi. Acum cei doi au lansat a doua piesa impreuna, numita „Anotimpuri”. „Anotimpuri” este o piesa superba de dragoste, care vorbește…