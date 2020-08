Stiri pe aceeasi tema

- Contribuabilii se pot programa online pentru intalnirea cu un inspector fiscal, anunța intr-un comunicat ANAF. Oamenii sunt primiți in sediile ANAF doar dupa ce li s-a luat febra și doar daca poarta masca.

- Internetul da posibilitatea cetațenilor sa-și exprime parerea vizavi de modul de funcționare al instituțiilor cu care intra in contact. Platforma Google, cea mai folosita la nivel mondial, invita utilizatorii sa acorde calificative intre 1 și 5... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un inventator roman a dezvoltat un robot care i-ar putea ajuta pe profesori sa predea chiar din clase, exact ca la orele normale, in timp ce elevii vor privi lecțiile de pe ecranele calculatoarelor, informeaza Edupedu.ro. Cristian Lacraru lucreaza in domeniul IT și a decis ca invațamantul on-line poate…

- La nivelul județului nostru, rata șomajului era de 2, 56% in luna iunie (la nivelul țarii era de 3%). Sunt 3307 șomeri in Bistrița-Nasaud, ceea ce raportat la celelalte județe nu este un numar atat de mare. Cum AJOFM scoate in permanența locuri noi de munca pe piața, șansele de a-ți gasi un nou serviciu…

- Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca saptamana viitoare va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la procedurile de achizitii, pentru a-i bloca pe „contestatarii de serviciu”, dar și pe cei care au ințelegeri neloiale cu funcționarii statului. Declarațiile au fost facute dupa o vizita…

- Te gandești de mult timp sa pornești pe calea antreprenoriatului, dar nu știi ce domeniu sa alegi? In mediul online este cel mai simplu sa demarezi o afacere, chiar daca ești incepator. Cu rabdare și multa munca, vei reuși sa atragi cat mai mulți clienți, pentru a obține suficiente venituri din care…