Cum te manipulează supermarketurile odată ce ai ajuns la raft. Trucuri prin care să cumperi cât mai mult Retailerii folosesc tot felul de trucuri pentru a-i face pe clienti sa cumpere mai mult. Unul dintre acestea este si amplasarea rafturilor cu legume si fructe la intrare, astfel incat prima impresie sa fie una „tentanta”. Cu cat ești relaxat, mai bine-dispus, cu atat ești mai tentat sa cheltuiesti mai mult, iar florile si fructele […] The post Cum te manipuleaza supermarketurile odata ce ai ajuns la raft. Trucuri prin care sa cumperi cat mai mult first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

