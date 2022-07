Cum te ajută PPC? Cele mai mari avantaje PPC sau plata-pe-click (Pay- per -click) este un tip de marketing pe internet, care platește o anumita suma de fiecare data cand un consumator face click pe unul dintre anunțurile create. Pur și simplu, cu PPC platești pentru publicitate, doar daca se face click pe anunțul postat. Este, cu alte cuvinte, o metoda de cumparare a vizitelor pe site. PPC este un tip de marketing digital pe care companiile il folosesc pentru a genera trafic și conversii in motoarele de cautare. Astfel, daca te afli in cautarea unor noi metode de a crește vanzarile afacerii sau de a spori prezența brand-ului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

