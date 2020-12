Cum sunt afectate femeile însărcinate de Covid-19: rezultatele unui studiu realizat în Singapore Femeile insarcinate care se infecteaza cu Covid-19 nu fac forme grave ale bolii comparativ cu restul populației, conform unui studiu realizat in Singapore. Conform cercetatorilor, totodata cu nou-nascuții ale caror mame sunt infectate prezinta anticorpi impotriva noului coronavirus. La studiu respectiv au participat 16 femei insarcinate. Conform oamenilor de știința, conform monitorizarii nu a fost descoperita nicio dovada a transmiterii virusului de la mama la fat, oferind informatii despre o problematica a infectiilor cu COVID-19 care nu este inca bine inteleasa la nivel global. Organizatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

