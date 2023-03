Puya și Tudor Chirila au lansat piesa „Stele Cazatoare”compusa de Mahia Beldo, Dara și Giulie, pe versuri scrise de Puya. Melodia este o incursiune in trecut, in amintirile din copilarie și intr-o viața mai "simpla".„Stele Cazatoare" este lansata alaturi de un videoclip in care protagoniști sunt Puya și Tudor Chirila. Acestora li se alatura numeroase personaje - tineri, adolescenți, mame și copii - ilustrand in imagini mesajul piesei.Puya (Dragoș Gardescu) activeaza pe scena hip-hop din 1995. Primul album, "Baieți de cartier", a fost lansat alaturi de La Familia in 1997. Cariera solo a inceput…