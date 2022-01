Stiri pe aceeasi tema

- Ronny Rosenthal (58 de ani), fost atacant cu o contribuție importanta la titlul caștigat de Liverpool in 1990, a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta despre legatura sa de sange cu Romania, despre experiențele alaturi de fotbaliști romani și despre profilul tanarului jucator roman

- „Imperiul Leilor” revine cu un nou sezon la PRO TV. Dr. Wargha Enayati este noul jurat la „Imperiul Leilor” sezonul 3, alaturi de Dan Șucu, Cristina Batlan, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu. De peste 25 de ani, acesta este antreprenor in domeniul medical. Doctor și antreprenor in sanatate de 25…

- Dezvaluiri uluitoare ies la iveala dintr-un document exploziv obținut de jurnaliștii de la Euractiv. Informațiile pun intr-o noua lumina relațiile diplomatice dintre UE și SUA, in detaliu fiind prezentata poziția Germaniei. Printre altele, Berlinul se straduiește sa convinga America de necesitatea…

- Limba romana s-a modificat in ultimii 30 de ani și noi cuvinte au aparut in vocabularul romanilor. Care sunt, de fapt, cele mai comune neologisme folosite in limba romana? DEX.ro definește neologismele ca fiind indispensabile. Ele denota un obiect necunoscut, o noua invențiune, o idee necesara sau o…

- Ai nevoie de tastatura in limba romana le calculatorul tau. Iata ce trebuie sa faci și cum activezi tastatura in limba romana ca sa scrii cu diacritice. Pentru a adauga tastatura in limba romana in Windows 10 trebuie sa: Cum activezi tastatura in limba romana ca sa scrii cu diacritice Apeși pe Start…

- Romanii au stat joi seara in fața televizorului și au urmarit serialul romanesc de la PRO TV, „Las Fierbinți”. Intamplarile din episodul „Limba și literatura romana” au starnit multe controverse printre personaje. Dragostea a plutit in aer joi seara in „Las Fierbinți”, iar venirea unor noi profesori…

- Poliția germana a arestat doua romance, de 29 și 31 de ani, ce faceau parte dintr-o grupare de hoți care au jefuit mai mulți varstinici instariți din orașul Bielefeld, potrivit Adevarul, care citeaza publicația germana westgallen-blatt.de.Cele doua romance se dadeau drept polițiști și se ofereau sa…

- Pe 1 noiembrie 2021, Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație a publicat primele modele de teste pentru Evaluarea Naționala la limba și literatura romana și matematica. Structura subiectelor pare ca a ramas aceeași, singura modificare pe care am observat-o fiind cea de la exercițiul 6 (subiectul…