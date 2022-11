Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Dobrescu pare sa fi uitat complet de actrița Cristina Cioran. La nici o luna de cand el și faimoasa actrița au decis sa mearga pe drumuri separate, fostul iubit al divei incearca sa-și refaca viața, pozand alaturi de o femeie misterioasa. Alex Dobrescu a facut totul public. Cum arata noua…

- Alex Dobrescu, in varsta de 38 de ani și Cristina Cioran, in varsta de 45 de ani, s-au desparțit recent, dupa ce anunțase ca vor face pasul cel mare in curand. In urma cu cateva zile, Alex Dobrescu declara ca va face nunta cu Cristina Cioran. Ulterior, actrița a postat un mesaj pe contul sau de Instagram…

- Cristina Cioran, in varsta de 43 de ani, și Alex Dobrescu s-au desparțit, deși vedeta fusese recent ceruta in casatorie, iar cei doi urmau sa faca pasul cel mare. Fosta prezentatoare TV și Alex au impreuna o fetița. Cristina Cioran a declarat ca trece printr-o perioada grea, mai ales ca desparțirea…

- Cristina Cioran a avut o reacție fulgeratoare, dupa ce s-a desparțit de tatal fiicei sale, Alex Dobrescu. Vedeta a facut declarații dureroase despre perioada grea prin care trece, noteaza click.ro. Cristina Cioran a declarat ca trece printr-o perioada grea, mai ales ca desparțirea de fostul logodnic…

- Cristina Cioran a facut primele declarații despre desparțirea de tatal copilului. La cateva zile dupa ce a fost ceruta de soție, vedeta și Alex Dobrescu nu mai formeaza un cuplu. Anunțul a fost facut chiar de cel care era partenerul de viața al vedetei, care a marturisit ca el este "fostul iubit" al…

- Barbatul de 55 de ani a mers, saptamana trecuta, la scoala din Stalpeni, unde invata copilul sau si a facut scandal, amenintand cu moartea o femeie de serviciu care i-a atras atenția copilului sau pentru comportamentul nepotrivit, potrivit News.ro . Potrivit surselor judiciare ale News.ro, tatal nemulțumit…

- Un Hoverbike pe care producatorii japonezi planuiesc sa il lanseze in Statele Unite anul viitor și-a facut debutul la Salonul Auto de la Detroit, joi, starnind comparații poate inevitabile cu motocicletele zburatoare din „Razboiul Stelelor”.