Stiri pe aceeasi tema

- In timpul pandemiei plangerile legate de zgomot au crescut cu 300%. Din aceasta cauza mulți dintre noi cautam in mod activ soluții pentru a ajuta la inabușirea sau dezactivarea acestor intruziuni urbane. Iata cum se izoleaza corect pereții unui apartament ca sa nu mai auzi diferite zgomote ale vecinilor…

- Presedinta Comisiei juridice a Senatului, Iuliana Scantei, a afirmat ca raspunsul Comisiei de la Venetia referitor la desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ) arata ca demersul PNL a fost unul corect, prin forma propunerii legislative adoptata de Camera Deputatilor.

- Peste 40 de preșcolari i-au vizitat miercuri, 16 iunie, pe polițiștii din Sebeș și au invațat, de la aceștia, cum sa circule corect. Intalnirea a fost organizata in cadrul proiectului de educație rutiera intitulat ”Micii Pietoni la Plimbare”. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 16 iunie, Poliția Municipiului…

- Exista un ingredient care face orice mancarica, tocanița sau ciorba extrem de gustoase. Cu toate astea, mulți romani il folosesc greșit. Ingredientul din bucatarie pe care toți romanii il folosesc greșit Daca ai folosit pana acum foi de dafin, cu siguranța știi cat de mult gust dau preparatelor, insa…

- Cotidianul Renașterea banațeana impreuna cu Federația Asociațiilor de Proprietari TESLA vin in sprijinul timișorenilor care se confrunta cu probleme și nelamuriri in imobilele in care traiesc. The post Cum se afișeaza corect listele de cheltuieli lunare in asociațiile de proprietari din Timisoara, in…

- Rona Hartner, in varsta de 49 de ani și Herve Camilleri, in varsta de 47 de ani, au decis sa puna punct casniciei, la un an și jumatate de la nunta. Cei doi au facut partajul, iar actele de divorț vor fi semnate joi, 21 mai. La partaj, Rona Hartner a ramas in casa pe care o deține pe Coasta de Azur,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a ordonat Politiei sa ii aresteze pe rezidentii care nu poarta corect masca sanitara, inclusiv pe cei care o tin sub nivelul nasului, in contextul in care aceasta tara se confrunta cu o crestere consistenta a cazurilor de COVID-19, informeaza AFP, conform AGERPRES.…

- Efectivele Inspectoratului de Politie Judetean Salaj vor fi la datorie și in perioada 29 aprilie – 3 mai pentru ca minivacanta de Paste si 1 Mai sa fie petrecuta in condiții de siguranța, dar și pentru a ne asigura de faptul ca prevederile legale pentru prevenirea raspandirii pandemiei de Covid – 19…