- Un grup de sportivi de la secția de lupte greco-romane din cadrul Clubului Sportiv Municipal Radauți a reprezentat Romania, zilele trecute, la un puternic concurs de lupte in Suedia, turneul Open Sundsvall, competiție care a reunit aproape cinci sute de sportivi din Europa și din America de Nord. ...

- Anul 2022 a fost unul ratat pentru Romania. Si nu din cauza razboiului ori a crizei energetice, precum vor sa-si justifice neputinta guvernarii, ci a crizei sistemice pe care tot ei au provocat-o, din motive de coruptie, amatorism si lipsa desavarsita a oricarei viziuni. De peste 30 de ani ne chinuim…

- Intalnit inca din vechime in Europa, Africa, Asia și America, iar dupa unele atestari mai recente și in Australia, corbul se remarca prin faptul ca supraviețuiește in zone nefavorabile, din cele deșertice pana in cele polare.

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Decizia UE de a plafona prețurile la gazele naturale amenința aprovizionarea regiunii și ar putea intensifica criza energetica, potrivit Goldman Sachs. Europa ar putea deveni vulnerabila din cauza aprovizionarii insuficiente Statele europene au ajuns saptamana aceasta la…

- Vom avea o recesiune in aceasta iarna. Comisarul european pentru economie: „Europa se confrunta cu cea mai grava criza energetica din ultimii 50 de ani” Vom avea o recesiune in aceasta iarna. Comisarul european pentru economie: „Europa se confrunta cu cea mai grava criza energetica din ultimii 50 de…

- Presedintele partidului conservator nationalist la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a denuntat „dominatia” Germaniei in Europa, acuzand-o ca doreste sa realizeze prin metode pasnice „planurile pe care si-a dorit candva sa le duca la indeplinire prin metode militare”.

- Stiam de ceva vreme ca Honda si Sony au vreat un joint venture, prin care vor lansa automobile electrice impreuna, dar nu stiam ca Sony va aduce ceva in plus in acest parteneriat. Honda a confirmat ca masinile sale ar putea avea console PlayStation 5 integrate pe viitor. Nu e chiar o idee noua si nu…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat luni ca sistemul ucrainean de sanatate "se confrunta cu cele mai intunecate zile de pana acum ale razboiului" și a facut apel la crearea unui "coridor umanitar al sanatații" care sa permita trimiterea de provizii esențiale in toate zonele din Ucraina,…