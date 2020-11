Cum și de cine e finanțată testarea COVID Ministerul Sanatații pune la dispoziție fondurile, iar laboratoarele care fac teste COVID se ocupa de achiziția kiturilor. Banii se dau in funcție de cat se testeaza. Astfel, repartizarea sumelor catre DSP-uri, laboratoare și spitale se face in funcție de capacitatea de testare, coroborata cu istoricul de testare și cu capacitatea de personal, a declarat pentru G4Media.ro directorul DSP Alba, Alexandru Sinea. Pe scurt, județele care au testat mult primesc și in continuare cei mai mulți bani și, prin urmare, vor ramane in topul testarilor și vor depista mai multe cazuri de infectari. Județul Alba… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

