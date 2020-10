Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara, chef Joseph Hadad și-a deschis sufletul intr-un studio de televiziune și a vorbit despre moartea soției sale. Invitat la emisiunea La cina, cunoscutul bucatar a vorbit despre necazul vieții sale cand a ramas singur, cu trei copii.“Cand am venit de la munca, de la Casa Vernescu,…

- La alegerile locale din satul Povalikhino, Rusia, primarul in functie nu avea niciun contracandidat inscris in cursa pentru Primarie. Ca sa asigure cerinta minima de doi candidati, conform legii, edilul s-a gandit sa faca o propunere inedita femeii de serviciu din institutia pe care o conducea. I-a…

- Duminica, la Girișu de Criș a fost inaugurat Muzeul satului, arc de timp peste vremuri, marturie a tradițiilor și a modului in care au trait predecesorii noștri. Evenimentul a avut loc in prezența a cateva sute oameni, care au venit in zi de sarbatoare in curtea muzeului, pentru a fi martori la eveniment.…

- Invitat: Tiberiu CACUCI, candidat PNL pentru Primaria comunei Boșorod https://youtu.be/sWlsYQ-QvGE The post ALEGERI LOCALE 2020 – 10 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Adrian Petre (22 de ani), atacantul intrat in dizgrația lui Gigi Becali, e pe placul lui Valeriu Iftime. Invitat la GSP Live, Valeriu Iftime și-a manifestat interesul pentru un eventual transfer al lui Adrian Petre. Varful de 22 de ani a devenit a treia soluția la FCSB, dupa Sergiu Buș și Alexandru…

- ROMANIA – STARE DE ALERTA: Situatia economica a Romaniei dupa 1 septembrie Probleme la zi. Foto: RRA. Azi la RRA, de la ora 13.20, ROMANIA – STARE DE ALERTA. Producator Elena Maria Trandafir. Realizator Mihaela Stefan * 13:20 Situatia de ultima ora publicata…

- Invitat intr-o emisiune a uneia din televiziunile locale on-line, Dumitru Beianu a declarat – senin – ca este normal ca primarii sa ”se dea” dupa partidul de la guvernare, daca vor sa primeasca bani pentru proiectele localitaților pe care le conduc. Declarațiile sale nu au ramas fara ecou, Beianu devenind…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a invitat-o pe sefa guvernului german Angela Merkel sa viziteze resedinta sa de vara, scrie ziarul satiric si de investigatii Le Canard Enchaine, relateaza dpa.Surse din Palatul Elysee sustin ca intalnirea de la Fortul Bregancon, aflat pe Coasta de Azur…