Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale din ultimele ore au provocat inundații in 33 de localitați, din 11 judete. Cele mai afectate au fost județele Prahova, Vrancea și Valcea, zone in care precipitațiile au produs viituri și o surpare de teren. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis, luni, ca, in ultimele…

- Pana astazi, 53.264 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 14.11.2021 (10:00) – 15.11.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 195 de decese (92 barbați și 103 femei), din care 16 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați…

- Decizia PNL de a continua negocierile cu PSD pentru formarea noului Guvern a fost luata cu voturile clare a 48 de lideri de filiale care au susținut guvernarea alaturi de PSD. Presedintele PNL, Florin Cîtu, nu si-a exprimat votul, desi el este cel care a cerut colegilor sa se pronunte pentru o…

- Pana astazi, 50.996 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 07.11.2021 (10:00) – 08.11.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 241 de decese (109 barbați și 132 femei), din care 1 anterior intervalului de referința, ale unor pacienți infectați…

- Pana astazi, 40.071 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 11.10.2021 (10:00) – 12.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 442 de decese (226 barbați și 216 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din…

- Municipiul București și 18 județe au intrat in scenariul roșu, rata de infectare la nivel național ajungand la 3,98 la mia de locuitori. Rata infectarilor a trecut de 7 in judetul Ilfov, in Capitala este 6,64, iar in Timis 6,34. In total, 18 judete si Capitala au coeficientul infectarilor peste 3. Județele…

- Pana astazi, 35.215 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 14.09.2021 (10:00) – 15.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 83 de decese (35 barbați și 48 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad,…

- In intervalul 14.09.2021 10:00 ndash; 15.09.2021 10:00 au fost raportate de catre INSP 83 de decese 35 barbati si 48 femei , ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bihor, Braila, Bistrita Nasaud, Botosani, Caras Severin, Calarasi, Constanta, Covasna,…