Actrița, bloggerița și anteprenoare, Andreea Perju s-a remarcat in mai multe domenii. Viața sa se imparte intre teatru, familie (are doua frumoase fetițe) și osteria sa italieneasca de care se ocupa impreuna cu soțul sau. Restaurant pe care l-a deschis cu o investiție inițiala de 70.000 de euro și de care este foarte mandra, avand o clientela stabila. La 37 de ani, Andreea este foarte mulțumita de realizarile sale, are o situație financiara buna, insa nu uita perioada cand a fost nevoita sa munceasca mult pentru a-și procura primii bani, perioada de care iși amintește insa cu placere. Pare greu…