Cum se vor împărţi catedrele pentru dascălii plătiţi cu ora Repartizarea posturilor didactice sau a catedrelor in regim cu plata cu ora din invatamantul preuniversitar iesean se va face la finalul lunii august si inceputul lunii septembrie. Astfel, conform unui anunt publicat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, depunerea dosarelor pentru incadrarea in regim de plata cu ora la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare si sustinerea de interviuri vor avea loc in perioada 26-27 august. Totusi, reprezentantii ISJ Iasi averitizeaza ca pe peroada starii de alerta, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice, concursul privind… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

