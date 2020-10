Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, sambata, ca pentru alegerile locale s-a dispus constituirea de zone speciale de interventie in toate judetele tarii, dar si ca au fost formate echipe de control care sa verifice modul in care politistii isi indeplinesc misiunile. „Am luat cateva…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a vorbit marți la Digi24, despre felul in care se va desfașura o ora de clasa din 14 septembrie cand va incepe noul an școlar in condiții de restricții pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Ministrul a spus ca ora de curs va avea 50 de minute, iar profesorii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a vorbit la Jurnalul de Seara de la Digi24 despre felul in care se va desfașura o ora de clasa din 14 septembrie cand va incepe noul an școlar in condiții de restricții pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Anisie a spus ca in fiecare clasa va fi instalat…

- Calin Popescu Tariceanu considera si ca participarea la vot va fi mai mica decat in trecut si vor fi candidati alesi cu 10 sau 15 la suta din numarul total al alegatorilor. "Din punctul nostru de vedere, alegerile ar fi trebuit amanate pentru ca primul lucru campania nu se poate desfasura…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri ca organizarea alegerilor nu va duce la creșterea numarului de noi cazuri de infectari cu COVID-19, daca se respecta normele sanitare. Totodata, președintele a cerut o sancționare drastica a celor care vor incalca legile și regulile de protecție sanitara. ”Pe 27 august…

- Pelerinajul de la Manastirea Nicula din județul Cluj este cel mai mare pelerinaj al verii și are loc pentru a marca sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Anul aceasta are loc in condiții speciale: credincioșii nu mai au voie sa sarute icoana facatoare de minuni, trebuie sa poarte masca, iar masa tradiționala…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarilor al Moldovei considera ca autoritațile urmeaza sa identifice posibilitați și sa organizeze cu ocazia Zilei Cunoștințelor și a Primului sunet careuri solemne, fiecare școala urmind sa propuna formatul desfașurarii acestuia. Acest lucru a fost relatat de Sputnik,…

- A sunat clopoțelul pentru elevii din Germania. Primii care au revenit in clase au fost elevii din Mecklenburg – Pomerania Inferioara (nord-est). Acestia vor fi urmati de cei din Hamburg (nord), joi, in timp ce la Berlin si Bradeburg (est), Renania de Nord-Westfalia (vest) si Schleswig-Holstein (nord)…