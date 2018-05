Stiri pe aceeasi tema

- NUNTA REGALA 2018. Au mai ramas cateva zile pana la cea mai așteptata nunta regala, iar invitații au fost puși deja la curent cu rigorile evenimentului. Printre masurile impuse de Prințul Harry și Meghan Markle se afla și una destul de frustranta – participanții la eveniment nu au voie sa aiba asupra…

- Poșta Regala britanica emite timbre cu prințul Harry și Meghan Markle in onoarea casatoriei celor doi. Timbrele vor fi emise sambata, ziua in care printul Harry si Meghan Markle se vor casatori. Pentru realizarea timbrelor a fost folosita Imaginile folosite in aceste timbre au fost preluate din fotografiile…

- Printul Harry si logodnica sa americana Meghan Markle vor participa la petrecerea de pe 22 mai de la Palatul Buckingham, resedinta reginei Elisabeta a II-a de la Londra, pentru a celebra "patronajele si asocierile militare, precum si alte parti implicate in activitatile caritabile sustinute de printul…

- Printul Harry si actrita americana Meghan Markle vor fi cazati in hoteluri separate din zona Windsor in noaptea de dinaintea nuntii lor, a anuntat luni Palatul Kensington, relateaza Reuters. "Printul Harry va fi cazat la Coworth Park - Dorchester Collection. Alteta sa regala va fi insotita…

- Prințul Harry al Marii Britanii, care a fost numit de catre Regina Elisabeta a II-a, ambasador al tineretului pentru Commonwealth, a declarat ca este recunoscator pentru logodnica sa care il va ajuta sa iși indeplineasca noile atribuții. „In noul meu rol voi depune toate eforturile pentru a o sprijini…

- Printul Harry si logodnica lui, Meghan Markle, le-au cerut celor care doresc sa le trimita un dar de nunta sa faca in schimb o donatie catre o fundatie caritabila, a anuntat luni Palatul Kensington. Oamenii pot consulta o lista cu sapte cauze de care cei doi sunt pasionati, printre care drepturile…

- Regina Elizabeth a II-a, printul William si sotia sa Kate si alti membri ai familiei regale britanice au sarbatorit Pastele duminica in capela unde printul Harry urmeaza sa se casatoreasca, in mai, cu Meghan Markle, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Harry si Markle nu au participat…

- Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala, Elisabeta a II-a a fost intampinata la capela de decanul de Windsor David Conner, care va conduce serviciul religios la nunta din 19 mai. Reginei i s-au alaturat nepotul cel mare, printul William, si sotia sa, Kate, care…