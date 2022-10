Cum se truchează pariurile sportive. Polițiștii au intrat pe fir Mai mulți angajați de la o casa de pariuri sportive ar fi facilitat castigarea unui numar de 184 de pariuri sportive, prin modificarea fara drept a cotelor de pariuri. Prejudiciul este estimat la 315.000 de lei. Politistii din Bucuresti efectueaza, marti dimineata, sase perchezitii in Capitala si in judetul Ialomita si pun in aplicare 26 de mandate de aducere pe numele angajatilor unei case de pariuri acuzati de frauda informatica. Suspectii lucreaza la o firma care se ocupa de pariurile sportive apartinand casei de pariuri Unibet, au declarat surse pentru Agerpres. Prejudiciul este de peste 300.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

